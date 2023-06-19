الاتحاد الأوروبي يتعهّد بتقديم 190 مليون يورو مساعدات للسودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 1:36 مساءً

تعهّد الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، بتقديم 190 مليون يورو، مساعدات إنسانية وتنموية إلى السودان، على خلفية مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي يُعقد في جنيف. وأوضح الاتحاد في بيان أن 52 مليون يورو من المساعدات ستخصص لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في الأزمة، التي تشهدها البلاد منذ 15 أبريل الماضي، و8 ملايين يورو تُخصص لدعم جيران السودان في التعامل مع وصول النازحين الفارين من القتال. وأضاف أن 130 مليون يورو، ستُخصص لمجالات التعاون الإنمائي، ودعم الأمن الغذائي والصحة للأشخاص الأكثر ضعفًا، وفقًا لـ"فرانس برس". ويُعقد في جنيف مؤتمر لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة في السودان برئاسة السعودية وقطر ومصر وألمانيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

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