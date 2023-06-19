انت الان تتابع أدوار مندي يوافق على الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 1:51 مساءً

بعد نجاح الهلال في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد فريق وولفرهامبتون وقلب دفاع تشيلسي الإنجليزي خاليدو كوليبالي بات السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي على أعتاب الدوري السعودي. ودخلت صفقة انتقال الحارس السنغالي أدوار مندي إلى صفوف أهلي جدة مراحلها الأخيرة وسيعلن قريبا عن إتمامها بعد موافقة الحارس على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. ووفقاً للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين، فإن الحارس ميندي (31 عاما) وافق على البنود الشخصية في عقده مع الأهلي والمفاوضات بين الأهلي وتشيلسي في مراحلها الأخيرة وميندي سيوقع عقدا مع الأهلي حتى صيف 2026. وسبق وأن حصد ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عام 2021، وحقق ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي بينما حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا مع منتخب بلاده . وبدأ ميندي مسيرته في الدوري الفرنسي وتدرج من أندية رديف مارسيليا إلى استاد ريمس ثم رين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي في صيف 2020.

كانت هذه تفاصيل خبر أدوار مندي يوافق على الانتقال للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.