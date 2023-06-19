16 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة إلى محافظات يمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 1:58 مساءً

عبَرت 16 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال المدة من 15/ 5/ 2023م وحتى 18/ 6/ 2023م. وتحمل الشاحنات على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، تزن 160 طنًا و73 كيلوغرامًا، تشتمل على المساعدات الطبية، و200 خيمة و937 حقيبة إيوائية، تستفيد منها الأسر الأشد احتياجًا في اليمن، متوجهةً إلى محافظات عدن وحضرموت وشبوة ومأرب وتعز وحجة وصعدة. يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.

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