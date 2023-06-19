"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام مقر السفير الصومالي بالخرطوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اقتحام مقر إقامة سفير جمهورية الصومال في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل مجموعة مسلحة نهبت ممتلكاته وعبثت بها.

وشددت على ضرورة إنهاء العنف واحترام المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين.

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