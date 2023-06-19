انت الان تتابع ضمن خطة تطويرية شاملة.. "موانئ" تطلق مركز خدمة المستفيدين بحلته الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 2:02 مساءً

دشنت الهيئة العامة للموانئ، "موانئ" اليوم، مركز خدمة المستفيدين، بحلته الجديدة، ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدماتها، وتقديم خدمات مميزة، للوصول إلى معيار عالٍ من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تُقدم للمستفيدين، ولتحقيق كامل الدعم والمساندة. ويقدم المركز خدماته للمستفيدين باللغتين (العربية والإنجليزية)، وتديره كوادر سعودية ذات جاهزية عالية، للتعامل الفوري مع الاتصالات الواردة، والرد على الاستفسارات، بما يسهم في تحسين تجربة العميل ورفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة التواصل مع القطاع الخاص. واشتمل تحديث المركز بحلته المطورة على تفعيل آليات جديدة لسهولة الوصول وطلب الخدمة المعنية، بما يمكن المستفيدين من تتبع التذكرة، ومعرفة تفاصيلها، وتقييم نتيجة المعالجة، من خلال إضافة قنوات جديدة بموقع الهيئة العامة للموانئ تشمل: "تتبع التذاكر"، "المحادثات الفورية"، "طلب معاودة الاتصال"، و"تقديم شكوى". ويتولى المركز مهام الرد على جميع الاستفسارات، والمقترحات، الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة، وتقديم الحلول والردود السريعة بجودة عالية؛ وذلك عبر قنواته المختلفة التالية، الاتصال المباشر: 199003 (كان سابقاً: 920010002)، البريد الإلكتروني: [email protected]، الموقع الرسمي للهيئة: www.mawani.gov.sa، وحساب موانئ بتويتر: @mawaniksa . وتهدف "موانئ" من خلال تطوير المركز إلى تحسين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتسهيل على المستفيدين بجميع الأعمال والخدمات التخصصية بالموانئ السعودية والشركات العاملة بها، وذلك وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والتقنية.

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