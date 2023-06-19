انت الان تتابع ضمن فريق دولي.. طالبة من جامعة شقراء تتوج بالجائزة الدولية في "She Jams" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حققت طالبة جامعة شقراء أمل ماجد العضياني، من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، ضمن فريق دولي، الجائزة الدولية في حدث "She Jams"، والذي تقيمه منظمة جيكون (Gcon)، برعاية ‫من "نيوم" واستضافته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتضم منظمة جيكون (Gcon) مختصين في دعم مجتمع وقطاع الألعاب الإلكترونية، وتعمل على تمكين النساء في هذا القطاع، وذلك من خلال تنظيم أول نسخة لأكبر فعالية لتطوير الألعاب، وهي مسابقة (She Jams) والتي شهدت مشاركة أكثر من 240 امرأة يمثلون 16 فريقًا من 31 دولة نجحوا خلالها في إنتاج 16 لعبة.

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