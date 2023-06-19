"الزكاة والجمارك" تُدشن كاميرات التوثيق المحمولة في جميع منافذها

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محمد بن مسعود - الدمام - دشّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "كاميرات التوثيق المحمولة" في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية؛ بهدف توفير أفضل الحلول التقنية التي تُسهم في تعزيز الرقابة الجمركية، وإثراء تجربة عملاء الهيئة، وتحقيق مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات الجمركية، إضافة إلى إسهامها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات.

ويأتي تدشين كاميرات التوثيق المحمولة امتدادًا لسعي الهيئة بالاستفادة من التقنيات الرقمية في جميع مجالات عمل الهيئة ومهامها، والتي تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتتسق مع تركيز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطوير خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية، التي من أبرزها السعي إلى إيجاد منافذ جمركية تعتمد على التقنية في جميع مراحل رحلة عملائها بمختلف فئاتهم، مما يُسهم في تحسين تجربة العملاء وتزيد من كفاءة الخدمات.

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