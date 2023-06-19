انت الان تتابع تقديم الخدمات الصحية لأكثر من ١٧٢ حاجاً في مطار الأمير عبدالمحسن بينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 3:01 مساءً

تواصل وزارة الصحة، تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية للحجاج القادمين عبر مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع. وتم تقديم الخدمة لأكثر من ١٧٢ حاجاً تلقوا فور وصولهم المطار خدمات التوعية الصحية، وتثقيفهم بأهمية استخدام المظلات لتجنب أشعة الشمس وطرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري والممارسات الصحية السليمة في الحج. يذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع التابع للنطاق الصحي الرابع أحد منافذ الدخول الدولية للمطارات ويهدف إلى منع وفادة الأمراض المعدية والأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية، وقد تسبب خطراً محدقاً بالصحة العامة من خلال تطبيق اللوائح الصحية الدولية والاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة إضافة إلى الإجراءات التي تطبق على المسافرين بشكل روتيني، وتشمل مراجعة جهة قدوم المسافر ومسار الرحلة ونقاط توقفه ومناظرة الشهادات الصحية الدولية للمسافرين المطلوب منهم لقاحات وفقاً للحالة الوبائية لجهة قدومهم كشهادات التطعيم المعتمدة باللوائح الصحية الدولية. ويضم المركز عيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ويعمل كطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة ومباشرة البلاغات ويضم المركز صيدلية ويقدم خدماته الصحية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة ويقدم الخدمة الطبية داخل المركز من خلال عدد من الموظفين من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، كما يقدم خدماته لمستخدمي المطار من المسافرين أو العاملين في الجانبين العلاجي والوقائي.

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