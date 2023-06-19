انت الان تتابع المدرب أبيل فيريرا يرفض عروضًا لتولي القيادة الفنية لكل من الهلال والنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 4:44 مساءً

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض البرتغالي أبيل فيريرا، مدرب بالميراس البرازيلي، عرضين أخيرين قد تلقاهما من أندية في السعودية، آخرهما الأسبوع الماضي. ووفقًا لصحيفة "ESPN" الإسبانية فإن فيريرا رفض عرض الهلال الذي كان براتب نحو 20 مليون يورو سنويًا (105 مليون ريال برازيلي)، بعقد لمدة موسمين. وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن المدرب البرتغالي الخليج 365 وأن رفض في مايو الماضي عرضًا لتولي القيادة الفنية لنادي النصر، خلفًا للفرنسي رودي غارسيا. ويبحث النصر والهلال عن مدربين لتدريب فريقيهما بالموسم الجديد، حيث ارتبط اسماهما بالعديد من المدربين؛ أبرزهم: لويس كاسترو، مانويل بيلغريني، ماسيميليانو أليغرى، ليوناردو جارديم.

كانت هذه تفاصيل خبر المدرب أبيل فيريرا يرفض عروضًا لتولي القيادة الفنية لكل من الهلال والنصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.