انت الان تتابع وزير البيئة يوقّع عقد إنشاء سد وادي الليث بطاقة استيعابية تتجاوز 84 مليون م³ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد مشروع إنشاء سد وادي الليث في منطقة مكة المكرمة، بطاقة استيعابية تتجاوز 84 مليون متر مكعب.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى حماية محافظة الليث والمناطق السكنية المحيطة بها من أخطار السيول، إلى جانب الاستفادة من مياه الأمطار التي يخزنها السد في تغذية احتياجات محطة المياه القائمة وتغذية السد الجوفي خلفه، وذلك ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة في المنطقة.

وأشارت إلى أن سد وادي الليث يقع غرب المملكة على بُعد 45 كيلومترًا عن محافظة الليث، و25 كيلومترًا عن مركز غميقة، وتصل القدرة الاستيعابية للسد إلى أكثر من 84 مليون متر مكعب، وتبلغ مساحة الحوض التجميعي للوادي عند موقع السد نحو 1890 كيلومترًا مربعًا، وطول السد 420 متراً، فيما يبلغ ارتفاعه 45 مترًا.