"الداخلية" تقيم 5 معارض للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 4:53 مساءً

تقيم وزارة الداخلية، 5 معارض في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمدينة المنورة، للتعريف بخدماتها الأمنية والإنسانية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل (22 يونيو 2023). ويهدف معرض وزارة الداخلية إلى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من القطاعات الأمنية، وآلية استقبال المكالمات الطارئة عن طريق منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفاعل في تحسين جودة حياة المجتمع، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار (24) ساعةً. كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالجوانب الوقائية لدى الحجاج وتعريفهم بكل ما قد يؤثر في سلامتهم من الحوادث في مقر إقامتهم أو في المشاعر المقدسة، والتعريف بحملة "وطن بلا مخالف"، والخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال منصة "أبشر"، وخدمة "فرجت". ويستعرض المعرض، نجاحات مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي أطلقتها وزارة الداخلية للعام الخامس في (7) دول هي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، ولأول مرة تركيا وكوت ديفوار.

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