انت الان تتابع عبر 3 رحلات.. "طريق مكة" تواصل تقديم خدماتها للحجاج الأتراك المغادرين للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 يونيو, 2023, 4:56 مساءً
تواصل مبادرة "طريق مكة" تقديم خدماتها للمستفيدين من الحجاج الأتراك، حيث غادرت مطار إسطنبول الدولي اليوم ثلاث رحلات متوجهة إلى المدينة المنورة.
واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.
وأبدى الحجاج امتنانهم للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة، التي تسهل إجراءات دخول المملكة، وتختصر عليهم الوقت والجهد، معبرين عن سرورهم وهم يتجهون إلى أطهر بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل سعيهم، وأن يجزي المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.
وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر 3 رحلات.. "طريق مكة" تواصل تقديم خدماتها للحجاج الأتراك المغادرين للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.