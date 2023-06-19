انت الان تتابع "بلينكن": الصين تعهدت بعدم تزويد روسيا بأسلحة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 4:58 مساءً

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بكين (الاثنين)، إنّ الصين جدّدت تعهدها بعدم تزويد روسيا بأسلحة فتّاكة لاستخدامها في أوكرانيا. وأضاف "بلينكن" للصحافيين: "نحن ودول أخرى- تلقّينا ضمانات من الصين أنّها لا تقوم ولن تقوم بتزويد مساعدة فتاكة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه من تصرفات شركات صينية خاصّة.

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