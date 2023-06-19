انت الان تتابع بينها رئاسة مشتركة لمؤتمر المانحين.. ما أشكال دعم المملكة للسودان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يمتد دعم المملكة للسودان إلى عدة عقود خلت، وقد تضاعف دعم المملكة للسودان خلال فترة تفجر الاضطراب السياسي عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، استجابة للآثار والتداعيات الناجمة عنها، وحرصاً على استعادة استقراره وإعادة السلام الاجتماعي بين مكوناته وقواه السياسية، وتنطلق المملكة في دعم ومساندة السودان من دوافع قومية وإقليمية وإنسانية، فالسودان بلد عربي ودولة إقليمية، وينعكس ما يشهده من اضطرابات على الوضع العربي والنظام الإقليمي.

ويُقدر إجمالي الدعم المادي، الذي قدمته المملكة إلى السودان بمليــــــار و684 مليــــون دولار، خُصص جزء منها لإنشاء 162 مشروعاً تنموياً، وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، قدمت المملكة إلى السودان مساعدات إنسانية بـ100 مليون دولار، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأطلقت حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة للمركز، لجمع تبرعات للسودان، وسيرت جسرين، جوي وبحري، بشحنات من المواد الغذائية والصحية والإيوائية.

وساهمت المملكة في إنشاء منطقة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة جدة، تكون مركزاً لتخزين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى السودان والبلدان المجاورة، التي تستضيف نازحين والمتضررة من الأزمة الناجمة عن الحرب، وعلى صعيد الدعم المالي أيضاً ساهمت المملكة بدور فاعل في إعفاء السودان من أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية، كما ساعدته في رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتخلصه من جزء من العقوبات، التي كانت مفروضة عليه نتيجة إدراجه بالقائمة.