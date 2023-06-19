انت الان تتابع آخر تطورات انتقالات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 5:44 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن آخر أخبار تعاقدات الأندية السعودية العربية مع العديد من اللاعبين العالميين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأفاد الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" بأن هناك مفاوضات جارية بين الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب تشيلسي الإنجليزي، وبعض الأندية السعودية حتى الآن. وقال رومانو بحسابه الشخصي عبر "تويتر": إن المحادثات لا تزال جارية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن اللاعب حتى الآن لم يرفض العروض السعودية. كما أوضح الصحفي أن البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، رفض العروض السعودية المقدمة له بنسبة 100 %. وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا، للوكاكو، حيث قدموا له عرضًا شفهيًا براتب 20 مليون دولار في العام.

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات انتقالات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.