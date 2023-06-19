شباب أخضر اليد يدشنون مشاركتهم العالمية غداً بمواجهة البلد المستضيف اليونان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 5:46 مساءً

‬يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في "ألمانيا واليونان"، مساء غدٍ الثلاثاء 20 يونيو 2023م عندما يواجه المستضيف منتخب اليونان عند تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة، على صالة رينتيس الرياضية في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم بجوارهما منتخبي مصر وكوبا. واستهل المدرب الإسباني خافيير كاباناس التمرين الأخير بمحاضرة فنية عبر تقنية الفيديو، استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية قبل تطبيقها عملياً في التمرين الذي شهد حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، رئيس بعثة الأخضر في البطولة الاستاذ فاضل آل نمر، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الأستاذ فاخر غاشي. مشاركة عالمية رابعة وتعد هذه المشاركة العالمية هي الرابعة تاريخياً لأخضر الشباب، في بطولة العالم، بعد أن تواجد في بطولات كأس العالم ثلاث مرات سابقة خلال الأعوام: 1979م في الدنمارك والسويد، 1999م في قطر، 2017م في الجزائر. مشاركة عالمية رابعة

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