المملكة ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات تطبيقاً لاتفاق العلا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لاتفاق العلا.

ونوهت وزارة الخارجية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

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