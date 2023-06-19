"الزهراني" يحصل على الماجستير في العلوم الإدارية بامتياز

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل عضو هيئة التدريب بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة ؛ ماجد عبدالله رمضان الزهراني على درجة الماجستير في العلوم الإدارية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

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