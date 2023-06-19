انت الان تتابع نظام المعاملات المدنية يُلزم مَن يَعِدون الجمهور بالجوائز بإعطائها للفائزين بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 6:05 مساءً

ألزم نظام المعاملات المدنية مَنْ يَعِدون الجمهور بالجوائز بإعطائها للفائزين. ووفقًا للمادة السابعة عشرة بعد المائة، فإن ‏مَنْ وجَّه للجمهور وعدًا بجائزة محددة على عمل مُعيَّن التزم بإعطاء الجائزة لمَنْ قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. فيما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه إذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجَّه به الوعد، أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يومًا من تاريخ إعلان الرجوع.

كانت هذه تفاصيل خبر نظام المعاملات المدنية يُلزم مَن يَعِدون الجمهور بالجوائز بإعطائها للفائزين بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.