أخضر الرجال والسيدات لكرة السلة 3×3 يشاركان في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

وتضم مجموعة المنتخب السعودي - قطر- الأردن- تركمانستان، التي سيبدأ فيها باللعب أمام نظيره القطري على مستوى منافسات السيدات عند الساعة 3،00 مساء، بينما منتخب الرجال يواجه نظيره القطري عند الساعة 3،50 مساء، ويخوض ثاني المواجهات أمام نظيره الأردني، عند الساعة 4،50 مساء لمنتخب السيدات، فيما منتخب الرجال يواجه نظيره الأردني عند الساعة 5،40 مساء، ويخوض الأخضر المواجهة الأخيرة في الدور الأول أمام نظيره تركمانستان، إذ يلعب منتخب السيدات عند الساعة 6،40 مساء، ومنتخب الرجال يواجه نظيره تركمانستان عند الساعة 7،30 مساء.