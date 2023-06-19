أخضر الرجال والسيدات لكرة السلة 3×3 يشاركان في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

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19 يونيو, 2023, 7:27 مساءً
يشارك المنتخب السعودي الأول للرجال والسيدات لكرة السلة 3x3 في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، التي تنطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة من 20 - 26 /6/ 2023 م.
وتضم مجموعة المنتخب السعودي - قطر- الأردن- تركمانستان، التي سيبدأ فيها باللعب أمام نظيره القطري على مستوى منافسات السيدات عند الساعة 3،00 مساء، بينما منتخب الرجال يواجه نظيره القطري عند الساعة 3،50 مساء، ويخوض ثاني المواجهات أمام نظيره الأردني، عند الساعة 4،50 مساء لمنتخب السيدات، فيما منتخب الرجال يواجه نظيره الأردني عند الساعة 5،40 مساء، ويخوض الأخضر المواجهة الأخيرة في الدور الأول أمام نظيره تركمانستان، إذ يلعب منتخب السيدات عند الساعة 6،40 مساء، ومنتخب الرجال يواجه نظيره تركمانستان عند الساعة 7،30 مساء.
ويضم منتخب الرجال السعودي اللاعبين (مناف آل سالم- ريان الأحمد- عبد الملك عاشور- حازم الجوهر- سلطان العريعر - سعد السبيعي- سالم البرير-عبد الرحمن بن محفوظ)، بينما يضم أخضر السيدات اللاعبات (جنى بلغيث - لمى الخميس- مها آل خثلان - در بالي- نورة النويصر- حصه المرشد - ريمان الأحمدي - ديما الشنيفي)، ويشرف على الجهاز التدريبي المدرب كيفن كور، ويساعده تركي المهنا والمعد البدني هاني عاصي ومدير الفريق سعيد الفرج.
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