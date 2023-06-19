انت الان تتابع نظام المعاملات المدنية يحدد 5 حالات لا يشترط فيها إعذار المدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حدَّد نظام المعاملات المدنية الجديد خمس حالات لا يُشترط فيها إعذار المدين. ووفقًا للمادة السادسة والسبعين بعد المائة فإنه: لا يُشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عد المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.

ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجْدٍ بفعل المدين.

ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتَّب على الفعل الضار.

د- إذا كان محل الالتزام رد شيئًا تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.

هـ- إذا صرح المدين كتابة بأنه لن يُنفِّذ التزامه.

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