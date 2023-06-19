انت الان تتابع مدرب البرتغال يؤكد انضمام نيفيز لـ "الهلال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 يونيو, 2023, 7:56 مساءً
أكد روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال انتقال روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي لصفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024: "نيفيز سيكون له دور مميز مع الهلال وأنا متحمس لتلك التجربة".
وأضاف: "إنها فرصة رائعة له، منذ أن ذهب كريستيانو رونالدو إلى هناك، أصبحت كرة القدم السعودية مختلفة تمامًا، سيكون من المهم كيف سيحافظ على لياقته".
وتابع : "سيقوم بدور مختلف عن دوره في وولفرهامبتون، نحن متحمسون من أجله، إنه لاعب جيد جدًا، وسيكون تحديًا جديدًا لمسيرته".
ونجح الهلال السعودي في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد فريق وولفرهامبتون، في صفقة لم يعلن عنها النادي بعد.
ونقلت تقارير إعلامية أن الهلال سيدفع 55 مليون يورو للفريق الإنجليزي مقابل انتقال الدولي البرتغالي وبعقد يمتد حتى صيف 2026.
وكان برشلونة قد أبدى اهتمامًا قويًا بضم نيفيز (26 عامًا)، لكنه لم يكن قادرًا على حسم الأمر لصالحه أو تقديم أي عرض بسبب لوائح اللعب المالي النظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب البرتغال يؤكد انضمام نيفيز لـ "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.