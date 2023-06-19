انت الان تتابع مدرب البرتغال يؤكد انضمام نيفيز لـ "الهلال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أكد روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال انتقال روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي لصفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024: "نيفيز سيكون له دور مميز مع الهلال وأنا متحمس لتلك التجربة".

وأضاف: "إنها فرصة رائعة له، منذ أن ذهب كريستيانو رونالدو إلى هناك، أصبحت كرة القدم السعودية مختلفة تمامًا، سيكون من المهم كيف سيحافظ على لياقته".

وتابع : "سيقوم بدور مختلف عن دوره في وولفرهامبتون، نحن متحمسون من أجله، إنه لاعب جيد جدًا، وسيكون تحديًا جديدًا لمسيرته".

ونجح الهلال السعودي في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد فريق وولفرهامبتون، في صفقة لم يعلن عنها النادي بعد.

ونقلت تقارير إعلامية أن الهلال سيدفع 55 مليون يورو للفريق الإنجليزي مقابل انتقال الدولي البرتغالي وبعقد يمتد حتى صيف 2026.