شاهد .. حضور حفل استقبال "إكسبو" يتسابقون لالتقاط صورة مع ولي العهد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 8:46 مساءً

التقطت عدسات الكاميرا مشهداً لتزاحم الحضور لالتقاط صورة سيلفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال تشريف سموه حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس. ويظهر في المقطع المرئي ترحيب الأمير الشاب بكل تواضع ودون تكلف بالحضور لالتقاط الصور السيلفي معه، فيما لم تفارق الابتسامة وجهه. ويشارك ولي العهد في الحفل على هامش زيارته لفرنسا، إذ يأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض؛ تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م. ويشمل حفل الاستقبال، الذي تقيمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض معرضاً يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان أكبر الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض.

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