"تحكيم جادة الإبل" تعلن الفائزين في شوطَي فئة الحيران "بكار – قعدان" وشوط جمل 30 للون الشقح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 9:02 مساءً

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك نتائج شوطَي فئة "الحيران" (بكار - قعدان) للون الشقح. وفي التفاصيل، حصد المركز الأول في شوط "الحيران بكار" للون الشقح غريب بن محمد البردي بالفردية "غلبا الشمال"، وفي المركز الثاني بدر بن محمد الراشد بالفردية "لاحقات إزهية"، وحل ثالثًا فوزان بن حمد الماضي بالفردية "سدير"، ونال المركز الرابع محمد بن فلاح العطوي بالفردية "مبعدة"، والمركز الخامس حماد عودة العطوي بالفردية "حسما". وفي شوط فئة "الحيران قعدان" للون الشقح نال المركز الأول سعد بن محمد السبيعي بالقعود "رهاج الدهيمانيات"، وجاء في المركز الثاني عادي بن فهيد بن معدي الدوسري بالقعود "نجم سهيل الجنوبيات"، وجاء ثالثًا مرزوق بن راضي الشمري بالقعود "بحر الشمال"، وحقق المركز الرابع فهد بن راشد الدوسري بالقعود "بهار"، ونال المركز الخامس سليمان بن فهد العنزي بالقعود "بطاح". وفي شوط جمل 30 للون الشقح حازت المنقية "مفرقات" لمالكها ظافر بن عيد العيدي المركز الأول، وحصلت على المركز الثاني منقية "وافيات الشقح" لمالكها حشيفان بن مناحي البقمي، وجاءت في المركز الثالث المنقية "مرهقات الشقح" لمالكها صعيب بن دحيم العتيبي، وحصلت المنقية "شواقات" لمالكها صالح بن غزاي العتيبي على المركز الرابع، فيما حصلت المنقية "بنات إعصيليل" لمالكها محمد بن عجب الدوسري على المركز الخامس. وفي جانب آخر، يشهد مهرجان "جادة الإبل" في تبوك توافد عدد من الزوار؛ إذ أتاح النادي من خلال تنظيم هذا الحدث الكبير الفرصة للجميع للتعرف على تاريخ السعودية وموروثها الحضاري، وما تشكله الإبل من إرث في حياة سكان منطقة الجزيرة العربية.

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