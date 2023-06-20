المختبر الإقليمي بجازان يكشف عن إصابة سيدة وحالتين من نفس الأسرة بمرض نادر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 10:07 مساءً

تمكن المختبر الإقليمي بصحة جازان بالمساهمة في تشخيص مرض نادر لمريضة بالإضافة إلى حالتين في نفس الأسرة مصابة بنفس الداء. وفي التفاصيل، قام الدكتور موسى مباركي استشاري علم أمراض الأنسجة وأمراض أنسجة الجهاز الهضمي والكبد ورئيس قسم علم أمراض الأنسجة بالمختبر الإقليمي بصحة جازان بقراءة أنسجة الكبد التي عملت للمريضة وبينت احتمالية إصابة المريضة بداء ويلسون. ومن ناحيته، أوضح قائد الفريق الطبي الدكتور محمد بن أحمد الأمير في قسم الأطفال بمستشفى الملك بجازان أن المريضة حضرت لقسم العيادات الخارجية وكانت تعاني من ارتفاع في أنزيمات الكبد منذ عام 2019، حيث قام الطبيب المعالج بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ عينة من أنسجة الكبد وتبين من خلال قراءتها احتمالية إصابة المريضة بداء ويلسون وتم التأكد عن طريق عمل التحليل الوراثي الذي أثبت إصابة المريضة بهذا الداء وقال "الأمير" إن الفريق الطبي قام على الفور بالبدء في العلاج باستخدام الدواء المعتمد وبفضل الله عادت إنزيمات إلى وضعها الطبيعي. وأضاف أن الفريق الطبي قام بإجراء الفحوصات اللازمة لأفراد العائلة وتمكن من اكتشاف مصابين بهذا المرض وتم عمل الخطة العلاجية لهم بشكل مبكر. ويعد داء ويلسون من الأمراض النادرة في المنطقة حيث يصيب شخصاً في كل 30000 نسمة ويعتبر اكتشاف مثل هذه الحالات في ظل وجود متخصص في أمراض أنسجة الجهاز الهضمي والكبد ووجود التحاليل الوراثية عاملاً فعالاً في علاج مثل هذه الحالات في منطقة جازان بعد أن كانت تحال في السابق للمراكز المتقدمة، مما يشكل عبئاً كبيراً على المرضى وأهاليهم.

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