انت الان تتابع البرلمان البريطاني يدين "بوريس جونسون" في فضيحة "بارتي غيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يونيو, 2023, 10:53 مساءً

صادق أعضاء البرلمان البريطاني بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وبناء على ذلك، وافق النواب البريطانيون على العقوبات المنصوص عليها في تقرير بارتي غيت، ومن بينها منع دخول الزعيم المحافظ السابق إلى البرلمان. وصادق على التقرير 354 نائبًا، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين .

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