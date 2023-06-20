انت الان تتابع "49" موقعاً ميدانياً في المسجد الحرام للرد على أسئلة ضيوف الرحمن واستفساراتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين من خلال الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن من خلال (49) موقعاً منتشرة في (المطاف، الرواق السعودي الدور الأرضي والدور الأول، التوسعة السعودية الثانية، التوسعة السعودية الثالثة، المسعى بأدواره، الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، الهاتف المجاني)، ما بين (أكشاك الساحات وكاونترات ومكاتب وكبائن للهاتف المجاني)، سعياً لتوعيتهم وإرشادهم وتوضيح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة.

وأوضح مدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام معاذ الجنيدل، أن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد على (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، مؤكداً أن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى، لافتا النظر إلى أنه تحقيقاً للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف، حيث إن الروبوت يدعم (11) لغة، وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).

كانت هذه تفاصيل خبر "49" موقعاً ميدانياً في المسجد الحرام للرد على أسئلة ضيوف الرحمن واستفساراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.