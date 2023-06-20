انت الان تتابع وزارة التعليم.. 225 كشافاً وفتاة كشفية يباشرون أعمالهم في خدمة الحجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 5:24 صباحاً

يشارك نحو 200 كشاف وفتاة كشفية و25 قائداً وقائدة من كشافة وزارة التعليم في الأعمال التطوعية لخدمة حجاج بيت الله خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ. وباشر الجميع ابتداءً من أمس غرة شهر ذي الحجة، أعمالهم في مركز بادر الكشفي بمكة المكرّمة لتقديم خدمات متنوّعة لضيوف الرحمن تتمثل في توزيع المياه والوجبات، وكذلك تنظيم الحشود والإرشاد والتوجيه ودفع العربات، إلى جانب المشاركة في مشروع حفظ النعمة ومشروع حذاء الحاج الحافي. كما يشارك في حج هذا العام مشرفو ومشرفات إدارة النشاط الطلابي والقادة والقائدات الكشفيون والفرق الكشفية من المدارس (المرحلة الثانوية) بتعليم مكة المكرّمة، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وقوة أمن الحرم ومؤسسة الراجحي الخيرية وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية. وتستهدف خطة حج هذا العام تنفيذ 30 ألف ساعة تطوعية في إطار جهود وزارة التعليم لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بهدف استثمار الأوقات الحرة بالبرامج والأنشطة الكشفية المتنوعة وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء الوطني علاوة على بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة والمتوازنة وتعزيز القيم الاجتماعية والبدنية والمعرفية، إضافة إلى تنمية الاتجاهات السليمة وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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