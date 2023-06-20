انت الان تتابع المرور: لوحات جديدة بحرف ورقم وحرفين ورقمين في مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 5:39 صباحاً

أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد لوحات إلكتروني، اليوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، يتضمن لوحات برموز جديدة لأول مرة؛ بحرف ورقم، وحرفين ورقمين "هـ 5، س س 33، أ 12 عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني. وأشار "المرور" إلى أهمية زيارة المنصة للتعرُّف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ لضمان استكمال المعلومات المطلوبة بكل يسرٍ وسهولة وقبل وقتٍ كافٍ من المزاد. يُذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثانية برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في "أبشر".

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