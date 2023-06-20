انت الان تتابع انقلاب صيفي وظهور الأفاعي.. "الحصيني": حصّن نفسك وأهلك مع "التويبع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الباحث في الطقس، عضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء هو أول أيام التويبع، وفيه يظهر نجم الدبران؛ حيث أيامه 13 يوماً، وهو بين نجم الثريا والجوزاء، والنجم الثاني من طوالع فصل الصيف.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن في التويبع أطول نهار وأقصر ليل، وينتهي فيه قصر الليل، ويتوقف ثلاثة أيام ثم يأخذ في الزيادة على حساب النهار، وتشتد فيه حرارة الجو وتجف الغدران.

وأضاف: "فيه طباخ اللون وهو تحوّل لون ثمر النخل من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر حسب لون الثمرة الأصلية، وفيه الانقلاب الصيفي فلكياً، وينعدم فيه ظل الزوال، وتظهر فيه الأفاعي بشكلٍ واضح لشدة الحر؛ لذا أنصح بالأوراد الشرعية لتحصين نفسك وأهلك".

وتابع: "يقول الشاعر: يدب في أثنائه دبرانهـا فلا هو مسبوق ولا هو لاحق؛ حيث تزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه حر الانصراف الذي تقول فيه العرب: لا حر إلا بعد الانصراف، وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب".