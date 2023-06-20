انت الان تتابع تعاملات الثلاثاء.. برنت ينخفض عند 76.04 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع، مما يثير مزيداً من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفض خام برنت خمسة سنتات إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 99 سنتاً عن إغلاق يوم الجمعة، إلى 70.79 دولار.. وينتهي عقد يوليو بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

ونزل كذلك عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس، الأكثر نشاطاً، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الإثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وخفّضت الصين في وقتٍ سابقٍ، اليوم، اثنين من معدلات الإقراض المعيارية -سعر الفائدة الرئيس للقروض لعام ولخمسة أعوام- بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما.

وكان الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50 بالمئة من المشاركين في استطلاع لرويترز، خفضاً قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات، وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعَي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقتٍ سابقٍ من العام.