انت الان تتابع "المسند": "عرفات" سجّلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، إن درجة الحرارة في عرفات سجّلت، ظهر أمس، ثاني أعلى درجة حرارة في العالم؛ حيث كانت 47 درجة مئوية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "في حين: احتلت مِنى الترتيب الـ 11 في القائمة العالمية بدرجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية".

كانت هذه تفاصيل خبر "المسند": "عرفات" سجّلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.