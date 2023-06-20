انت الان تتابع "لم نشهد مثل هذا من قبل".. بالفيديو: سائق متهور يُنهي حياة 5 شابات مسلمات "قبل الزفاف" في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 7:25 صباحاً

كشف فيديو مروع، عن لحظة مصرع خمس فتيات مسلمات من أصول صومالية، الجمعة الماضية، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية؛ جراء اصطدام سيارة مسرعة بسيارة كن بداخلها أثناء استعدادهن لحضور حفل زفاف صديقة في اليوم التالي. وذكر موقع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن سائق السيارة التي اصطدمت بالفتيات، كان قد تجاوز إشارة مرور حمراء، قبل أن توقفه الشرطة؛ بينما كان يحاول الفرار من موقع الحادث. وحسب موقع "الحرة"، تعتقد السلطات أن قائد السيارة وهو شاب يدعى ديريك جون طومسون (27 عامًا) لم يكن بحالة طبيعية. سرعة جنونية وبثت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أمريكية، لقطات تُظهِر سيارة تسير بسرعة جنونية. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت سيارة للشرطة تطارد سيارة "طومسون"، التي كانت تسير بسرعة 95 ميلًا في الساعة، حين دخلت في طريق جانبي، بينما كانت سيارة الفتيات تسير بسرعتها العادية، وفي لحظة مروعة اصطدم قائد السيارة المسرعة، بالسيارة التي كانت تقل الفتيات الخمس، فلقين مصرعهن في الحال. وحسب "الديلي ميل"؛ فالفتيات هن: صابرين علي (17 عامًا)، وسحر جساد (20 عامًا)، وسلمى عبدالقادر (20 عامًا)، وساجال هيرسي (19 عامًا)، وسهام آدم (19 عامًا). سرعة جنونية "لم نشهد مثل هذا الحادث من قبل" وحسب "الحرة"، قال خالد عمر، مدير مسجد دار الفاروق المحلي إن الجالية "لم تشهد حادثًا مماثلًا لها من قبل"؛ فيما دعا عضو المجلس المحلي، جمال عمران، إلى ضرورة أن "تأخذ العدالة مجراها" ضد سائق السيارة "المتهور الذي نجا، بينما أخذ حياة خمس فتيات كان المستقبل أمامهن". وتم إطلاق حملة لجمع التبرعات لصالح أسر الضحايا، جمعت، حتى ظهر الأحد، مبلغ 300 ألف دولار. "لم نشهد مثل هذا الحادث من قبل"

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