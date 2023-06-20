انت الان تتابع بعد انقطاعها عنه عاماً.. "الزعاق": زيارة مرتقبة للشمس لمدار يمر بـ 3 دول خليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 7:47 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس ستزور مدار السرطان هذا الأسبوع بعد انقطاعها عنه لمدة عام. وأضاف "الزعاق"، أن الشمس تتعامد على مدار السرطان يوم 20 أو 21 أو 22 يونيو من كل عام، وبعد 465 سنة أي في العام 2488 ميلادية ستتعامد الشمس على مدار السرطان لأول مرة في التاريخ يوم 19 يونيو. وتابع، في فيديو على حسابه بتويتر، أن مدار السرطان سُمي نسبة إلى برج السرطان الذي يقع تحته، وهو أحد المدارات الخمسة الرئيسة للكرة الأرضية. وأكمل: "مدارا السرطان والجدي وخط الاستواء والدائرتان القطبيتان الشمالية والجنوبية هي المدارات الخمسة الرئيسة للكرة الأرضية والمناطق الواقعة بين مدار السرطان والجدي هي المناطق الأحر عالمياً". ولفت "الزعاق"، إلى أن مدار السرطان يمر بـ 3 دول خليجية و7 عربية، هي: "سلطنة عُمان والإمارات والسعودية ومصر وليبيا والجزائر وموريتانيا"، وهي المناطق التي يشاهد فيها ألمع الكواكب السماوية.

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