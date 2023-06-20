آخر تحديث لـ"سكان الكويت".. المواطنون 1.488 مليون نسمة والوافدون 3.276 ملايين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 8:32 صباحاً

سجل عدد السكان في الكويت نموًّا بنسبة 9.3% خلال العام 2022، ناتجة بصورة رئيسية عن ارتفاع عدد غير الكويتيين، بنحو 379.491 ألف نسمة، وبما نسبته 13.1%. وبلغ عدد الوافدين في البلاد -وفق بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بالكويت- 3.276 ملايين نسمة، مقارنة بـ2.897 مليون في نهاية 2021؛ فيما زاد عدد الكويتيين بنحو 1.9% من 1.488 مليون نسمة إلى 1.517 مليون. ووفق صحيفة "الرأي" فقد زادت نسبة غير الكويتيين من إجمالي عدد السكان من 66.05% في نهاية 2021 إلى 68.35% في نهاية 2022؛ فيما انخفضت نسبة الكويتيين من 33.94 إلى 31.65%. وشكّل الذكور نحو 61.2% من إجمالي سكان الكويت في نهاية العام الماضي مقابل 38.2% للإناث.

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