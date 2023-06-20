انت الان تتابع "العائلة مرت بالجحيم".. "ترامب": إيفانكا وزوجها لن يشاركوا معي في إدارة البيت الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 8:48 صباحاً

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، إنه لا يريد لأبنائه أن يخدموا في إدارته "مرة أخرى"، إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض. وقال ترامب لمحطة "فوكس نيوز": "أعتقد أن عائلتي اكتفت من السياسة، إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة للعائلة. عائلتي مرت بالجحيم". وكانت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، من كبار مستشاري ترامب في البيت الأبيض، وكثيرًا ما أثيرت انتقادات لأدوارهما في الحكومة. ووفق "سكاي نيوز عربية"، تُعتبر هذه المقابلة هي الأولى لترامب منذ مثوله أمام محكمة فيدرالية في ميامي الأسبوع الماضي، ودفع ببراءته في قضية الوثائق الفيدرالية السرية. ويواجه ترامب سبع تهمًا جنائية فيدرالية تتعلق بأكثر من 100 وثيقة سرية تم انتشالها من ممتلكاته في منتجع مارالاغو في فلوريدا، في أغسطس. وقالت إيفانكا ترامب أواخر العام الماضي إنها انتهت من السياسة ولن تكون جزءًا من حملة والدها 2024. كما ابتعدت ميلانيا (زوجة ترامب) عن مناسباته منذ إطلاق حملته الانتخابية الجديدة. وقال ترامب لـ"فوكس نيوز": "سأحيط نفسي فقط بأفضل الناس وأكثرهم جدية"، ثم وضع قائمة بالعشرات من مسؤولي إدارته السابقين الذين يتنافسون الآن ضده أو ينتقدونه.

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