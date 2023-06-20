"الدفاع المدني": جولات تفتيشية ورقابية للتأكد من سلامة سكن الحجاج قبل إصدار التصاريح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 10:32 صباحاً

قال مدير عام الدفاع المدني اللواء حمود الفرج إن المديرية العامة للدفاع المدني تعد بناءً على الخطة العامة للطوارئ خطة تفصيلية وأبرز مرتكزات هذه الخطة ما يتعلق بالجانب الوقائي. وتابع الفرج خلال ندوة الحج الكبرى، هناك تكاملا وتنسيقا مع كافة الجهات المعنية لمنع الخطر قبل وقوعه إذا أمكن ذلك أو الحد من آثاره ونتائجه. ولفت إلى أن الدفاع المدني يعمل من ضمن منظومة الجهات المعنية فيما يتعلق بتصريح إسكان الحجاج بعد التأكد من توافر متطلبات واشتراطات الحماية والوقاية من الحريق أوكلما يتعلق بالمخاطر بشكل عام داخل مقر إسكان الحجاج وبناءً عليه يتم التصريح لهذه المواقع. وأردف نقوم بجولات تفتيشية في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة للتأكد من توافر جميع متطلبات الحماية والوقاية من الحريق ولتحقيق هذا العمل المهم في هذا المجال تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني ورش عمل مع شركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمات الحجاج ودورات تدريبية تتعلق في مجال السلامة والحماية من المخاطر. وأضاف، المديرية العامة للدفاع المدني تقوم بتوعية حجاج بيت الله الحرام في كل ما يهدد سلامتهم من المخاطر وأقامت معارض في مطار الملك عبدالعزيز ومطار المدينة المنوّرة وفي بعض الأسواق وفي المنافذ الحدودية للمملكة والطرقات التي يسلكها حجاج بيت الله لتوعيتهم وإرشادهم لكل ما يتعلق بأمور السلامة والحماية من الحريق.

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