انت الان تتابع البرنامج السعودي لتنمية اليمن يعيد فتح طريق "مطيف" في سقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 10:45 صباحاً

أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فتح طريق منطقة "مطيف" بطول 5 كيلومترات الواقع جنوب شرق حديبو، وربطه بمناطق طيدع شرقاً ومناطق نوجد جنوباً في محافظة سقطرى، وذلك عبر تسخير مختلف الآليات والمعدات الثقيلة، بالتنسيق مع السلطة المحلية في سقطرى، محققاً استفادة لأكثر من 150 أسرة بشكل مباشر. وثمّن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، دور وجهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى في دعم وتحسين مختلف المجالات الأساسية والخدمية التي تشتمل على شق وفتح الطرق المغلقة في سقطرى، ومنها فتح طريق "مطيف" الذي يعد الرئة الوحيدة التي يتنفس منها أهالي منطقة "مطيف" والمحافظة بشكل عام، ويتيح للسياح زيارة المنطقة التي جمعت بين الغطاء النباتي الكثيف وجمال سواحلها وغناها بالثروة السمكية. من جانبه، أشاد شيخ منطقة مطيف الشيخ صالح سعيد سعد بالجهود الطيبة التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تسخير المعدات والإمكانيات لفتح طريق مطيف الذي يعد حلماً طال انتظاره بالنسبة لأبناء مطيف. وأنهى الطريق الذي تم افتتاحه معاناة الأسر ومشقة التنقل من وإلى مناطقهم في جلب كافة احتياجاتهم الحياتية، وكذلك في تسويق إنتاجهم السمكي التي تشتهر به المنطقة التي تقع على الساحل الجنوبي لمحافظة سقطرى. ويعد خط مطيف مهماً جداً لأبناء المنطقة خاصة ولأبناء سقطرى وزوّارها عامة، حيث يعتبر خط مطيف حلقة وصل ويربط الخط الدائري بالعاصمة حديبو. يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفّذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية.

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