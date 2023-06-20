"الأرصاد " تنبّه من أمطار غزيرة على عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 10:57 صباحاً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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