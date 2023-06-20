شاهد.. إنجاز 75% من أعمال مشروع تطوير حدائق السجى بـ"شرفية جدة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 11:16 صباحاً

أنجزت أمانة محافظة جدة، 75% من مشروع تطوير حدائق السجى بحي الشرفية، ضمن مشروع إصلاح الحدائق؛ وذلك على مساحة إجمالية تُقَدر بـ60 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل لـ19.8 مليون ريال. وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن المبادرات التطورية لأنسنة المدينة، وتحسين جودة الحياة، والتي تُعَد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، لافتة إلى أن الفكرة الأساسية للتطوير تتمحور في الاستفادة من موقع ومركزية حديقة السجى والحدائق المحيطة بها، والمتمثلة في حديقة النزهة (شرقًا)، وحديقة رياض الأطفال (غرباً)، والربط فيما بينها جميعًا لإنشاء وتكوين حديقة واحدة مركزية تسمى بـ"حدائق السجى". وقالت إن الحديقة تتميز بعناصر نوعية، وستضم مسطحات ومناطق خضراء بإجمالي مساحة تُقَدر بنحو 25 ألف م2، موزعة على 7 مناطق رئيسية، ومنطقة لعب أطفال مظللة تتوسط الحديقة تقدر مساحتها بـ2.500 م2 وتحوي عدة ألعاب حركية متنوعة ومناسبة للفئات العمرية المختلفة، بجانب إنشاء مسار رياضي مخصص للمشاة وللدراجات الهوائية يحيط بكامل الحديقة وبطول أكثر من 1000 متر؛ فضلًا عن احتضانها لعدة مناطق استثمارية مطلة على شوارع رئيسية، وتقدر مساحاتها الإجمالية بنحو 2000 م2. وبيّنت الأمانة أنها تعمل على تحسين الصورة الجمالية، وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، عبر تنفيذ ثلاثة مشاريع حدائق نوعية في أحياء (الفضيلة والرياض والريان)، على مساحة إجمالية تُقَدر بـ36.745 م٢، وبتكلفة تتجاوز الـ15 مليون و777 ألف ريال.

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