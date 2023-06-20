الرياض.. "الحربي" يدشن المقر الجديد لجمعية التنمية الأهلية بالوادي والندى والنفل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 12:02 مساءً

دشّن الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس، المقر الجديد لجمعية جمعية التنمية الأهلية. جاء ذلك استمراراً لرحلة عطاء جمعية التنمية الأهلية بأحياء الوادي والندى والنفل على مدى سبعة عشر عاماً، حيث يعكس المقر واجهة مشرفة للعمل الخيري والتنموي. وشهد التدشين أعضاء مجلس الإدارة الكرام وعدد من المسؤولين وأهالي الأحياء الثلاثة في احتفال رسمي بهذه المناسبة. وانطلقت المراسم بعرض فيديو مرئي يحكي عن رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية وأبرز الأرقام والمنجزات التي تحققت خلال 17 عاماً. وبعد ذلك ألقيت كلمة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن صالح العبدالسلام، ثم قام "الحربي" بتدشين مقر الجمعية، وألقى كلمته بهذه المناسبة، حيث شكر خادمين الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ثقتهما في القطاع الخيري وحرصهما على تنميته، الأمر الذي انعكست أهميته بوضوح في رؤية 2030. وثمّن "الحربي" جهود الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشكر جهود القائمين عليها. وتخلل الحفل توقيع شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق النفع لأهالي الأحياء الثلاثة خصوصاً، وللمجتمع عموماً. واختُتِم الحفل بتكريم عدد من الشركاء الفاعلين، وعدد من الإعلاميين الذين كان لهم دور بارز في أنشطة الجمعية خلال الأعوام السابقة، وتكريم خاص لـ"الحربي" تقديرًا لحضوره ودعمه المعنوي الذي قدمه للجمعية.

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