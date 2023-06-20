انت الان تتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11431 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 1:33 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 9.67 نقطة ليقفل عند مستوى 11431.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، و العربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و6.67% . فيما كانت أسهم شركات شمس، وصدر، ودار الأركان، وأمريكانا، والموارد هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الموارد، والراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1207.01 نقطة ليقفل عند مستوى 26967.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11431 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.