انت الان تتابع "AACC" تحصل على قدرات جديدة لإصلاح معدات هبوط الطائرات العمودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 1:39 مساءً

تعتزم شركةُ المعدات المكملة للطائرات المحدودة "AACC"، إحدى الشركات السعودية الرائدة في الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية التابعة لشركة SAMI؛ طرحَ منتجات وخدمات متطورة جديدة؛ لإصلاح معدات هبوط الطائرات من طراز سوبر بوما "Super Puma"، وكوغار "Cougar" في مطار لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر: هذه الخطوة تقدّم مثالًا آخر على دعم الشركة عبر إقامة شراكات استراتيجية مع شركات دفاعية عالمية رائدة مثل شركة سفران. وأضاف: الشركة ستتمكّن من خلال هذا التعاون من توفير مسارات وظيفية استثنائية للمهندسين السعوديين عبر بناء قدرات محلية في مجالات أنظمة الطيران. وتقدم شركةُ "AACC" مجموعةً واسعة من خدمات دعم الطائرات المقاتلة، وطائرات نقل الركاب، وطائرات التدريب، وطائرات المهام الخاصة، كما تمتلك الشركة خبرة واسعة في إصلاح طرازات مختلفة ومتنوعة من الطائرات؛ مثل: الطائرات من طراز إف 15 "F15"، وتايفون "Typhoon"، و"سي-130 - C-130"؛ مما ساعدها في بناء سمعة ممتازة جعلت منها كيانًا ذا خبرة وجديرًا بالثقة في هذا المجال. وتسعى شركة "AACC" إلى توسيع قدراتها وترسيخ مكانتها باعتبارها شريكًا موثوقًا به، وبصفتها مركزَ إصلاح مدعومًا من شركة سفران لأنظمة الهبوط "Safran Landing Systems"؛ وهي شركة رائدة عالميًّا في مجال صناعة أنظمة هبوط الطائرات وخدمات إصلاح معدات الهبوط.

كانت هذه تفاصيل خبر "AACC" تحصل على قدرات جديدة لإصلاح معدات هبوط الطائرات العمودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.