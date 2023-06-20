انت الان تتابع رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "سفراء" للعام الثاني خلال حج 1444هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 2:30 مساءً

أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام؛ "مبادرة سفراء"، للعام الثاني على التوالي لموسم حج هذا العام 1444هـ. جاء ذلك ضمن المسار التنفيذي "إثراء تجربة ضيفات الرحمن الثقافية"، التي تعمق البعد الثقافي والديني لضيوف الرحمن، ولتحقيق الهدف الثالث من برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام هنوف بنت عيضة المطرفي: المبادرة التي سيتم تفعيلها في محطة قطار الحرمين السريع بالرصيفة، تنطلق من الخطة الإعلامية للعام الجاري التي تُعنى بالتعريف بخدمات مكتبة الحرم المكي الشريف والدعوة لزيارتها والاستفادة من الخدمات المقدمة. وأضافت: سيتم استقبال الزوار القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك فريضة الحج، وتقديم نبذة مبسطة عن نشأة المكتبة وما تقدمه لجميع فئات المجتمع المختلفة من خدمات، إلى جانب نشر وسائل التواصل الاجتماعي لديمومة التواصل فيما بين المستفيد والمكتبة، وتقديم بعض الهدايا العينية لتمكين القاصدين من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

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