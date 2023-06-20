انت الان تتابع وزارة الاتصالات تعقد ورشة "InvesTech 2023" لتسويق الفرص الاستثمارية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 2:32 مساءً

نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقرها بالرياض اليوم، ورشة عمل تقاربية بعنوان "InvesTech 2.0"؛ بهدف تحفيز الاستثمارات من خلال تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع، وإتاحة المجال للشركات المحلية والعالمية لاستعراض آخر الحلول المقدمة وربط الشركات والجهات مع مستثمرين محتملين. وتم التركيز على أربع فرص استثمارية، هي الطباعة ثلاثية الأبعاد للاستخدامات الطبية، وحلول وبرمجيات وأجهزة التوصيل الذاتي، والمصانع الذكية، والميتافيرس في تطوير المهارات والمحتوى الرقمي. يشار إلى أن الورشة تأتي في نسختها الثانية وتستهدف مجالات محددة في الاستثمار ومستقبل التقنية؛ بهدف ربط العرض مع الطلب في السوق المحلي.

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