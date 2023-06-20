محافظ الليث يترأّس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 2:58 مساءً

ترأس محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني، اليوم؛ اجتماعَ اللجنة، بحضور مديري وممثّلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي بداية الاجتماع نوَّه المحافظ إلى جهود وأعمال الدفاع المدني في التدابير والإجراءات الوقائية والجاهزية في تنفيذ مهامه التي تكفل تحقيق السلامة، وتُسهم في حفظ الأرواح والممتلكات، مقدّمًا شُكره للجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع على ما يبذلونه من جهود لحماية المواطنين. وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة الاستعداد الدائم والتعاون التكاملي بين الجهات المعنية كافة، بما ينعكسُ على تطبيق التعليمات المرتبطة بالسلامة لمواجهة الحالات الطارئة والخطط المعدّة لدرء مخاطر الأمطار والسيول، كما جرى استعراض مُجمل المحاور المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

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