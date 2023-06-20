أخضر الناشئين يعاود تدريباته استعدادًا للقاء الصين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 4:18 مساءً

عاود المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، اليوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة تشونبوري بتايلاند، وذلك بعد مباراته أمس الاثنين أمام منتخب طاجيكستان، والتي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 2-0، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم في الصالة الرياضية بمقرّ إقامة البعثة، أدّوا خلالها تدريبات استرجاعية. يُذكر أن المنتخب السعودي للناشئين يتصدّر المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي تضمّ إلى جانبه منتخبات: أستراليا، طاجيكستان، والصين.

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