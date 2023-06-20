محافظ شقراء يفتتح المقر الجديد لجمعية "قادرون" لذوي الإعاقة

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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي المقر الجديد لجمعية "قادرون" للأشخاص ذوي الإعاقة، بمحافظة شقراء.

وتجول "البواردي" في مرافق المبنى واطلع على محتوياته ومكاتبه، وحضر الحفل الخطابي رفقة رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني والدكتور محمد الشريم، والدكتور عبدالله المترك، واختتم الجولة بتكريم الداعمين للجمعية.

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