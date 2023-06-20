الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع مذكرة تعاون مع اتحاد التنس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 5:40 مساءً

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ممثلة بقطاع الرياضة، مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، تُعنى بأنشطة وبطولات اللعبة في العلا، ضمن جهود الهيئة لتعزيز حضور المحافظة كوجهة عالمية رائدة لمختلف الرياضات. وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس البرنامج التنفيذي لقطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، زياد السحيباني، ورئيس الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني، تأسيس وتمهيد التعاون المستقبلي بين الجانبين لتقديم الدعم الفني والتقني والتنظيمي والمشورة الفنية من قِبل الاتحاد في المجالات المتعلقة بأنشطة اللعبة وغيرها لتطوير رياضة التنس في العلا. وتشمل التعاون بين الجانبين في تنظيم منافسات محلية وموسمية لرياضة التنس وفق المواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة لدى الاتحادين السعودي والدولي للعبة، ومشاركة الخبرات والكفاءات الفنية والإدارية اللازمة من الطرفين لإنجاح تنظيم المنافسات والمباريات في المحافظة. وتناولت المذكرة العمل على إيجاد رعايات ومبادرات نوعية للعبة، واستقطاب بطولات قارية ودولية، كذلك تأسيس أكاديمية العلا للتنس، للارتقاء بمستوى الرياضة في المحافظة، وتشجيع ممارستها واستكشاف المواهب.

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