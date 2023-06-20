سعد السبيعي وفيصل البلوي ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي اتحاد غرب آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يونيو, 2023, 5:45 مساءً

يوجد الحكمان الدوليان السعوديان سعد السبيعي وفيصل البلوي ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء. ويشارك الحكم سعد السبيعي في إدارة النهائي كحكم المساعد الأول ، في حين يتولى فيصل البلوي مهام الحكم الرابع. وسيكون استاد المدينة الدولي بالعاصمة بغداد مسرحًا لإقامة المباراة النهائية من النسخة الرابعة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا والتي تجمع المنتخبين العراقي والإيراني اللذين فرضا حضورهما في المشهد الختامي بعد تخطيهما الدور قبل النهائي بنجاح. ويسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق أول الألقاب على مستوى بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عامًا، معولاً بذلك على الأرض والجماهير الغفيرة التي تحتشد دومًا لمؤازرته، بينما سيحاول المنتخب الإيراني، الذي يشارك في البطولة بدعوة خاصة إلى استعادة اللقب الذي كان حققه عام ٢٠١٥ وأثناء وجود اتحاده تحت مظلة اتحاد غرب آسيا، قبل انتقاله إلى اتحاد وسط آسيا.

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